5 неочевидных признаков, что твоему организму не хватает жиров

Бывает, что сдаешь все анализы, выясняешь, что они в норме, но все равно страдаешь от тех или иных проблем со здоровьем. А их причина иногда кроется в дефиците ненасыщенных жирных кислот. Поэтому не забудь включить их в анализ. Особенно, если у тебя есть хотя бы один из нижеперечисленных признаков.Появление болей в сердцеНаверное, ты неоднократно слышала, что Омега-3 и Омега-6 жирные кислоты в рыбе, рыбьем жире, бобовых и ягодах улучшают работу сердечно-сосудистой системы. Поэтому эти продукты так важно употреблять минимум дважды в неделю. А вот печень трески еще и борется с депрессивным состояниями и нервными расстройствами. В целом же можно сказать, что нехватка ненасыщенных жирных кислот также проявляется и тромбозом, и скачкам давления, и даже сахарным диабетом.Сбои менструального циклаЕсли в организме дефицит необходимых жиров, у девушки появляются проблемы с гормональным фоном и половой системой. В некоторых случаях, при катастрофической нехватке, к примеру, тех же Омега-3, Омега-6 или Омега-9, женщины даже не могут забеременеть. Поэтому эндокринологи и гинекологи, назначая гормональную терапию или пытаясь излечить бесплодие, рекомендуют вместе с приемом препаратов изменить рацион и добавить в него больше жиросодержащей рыбы, мяса и овощей.Хроническая усталостьЖиры необходимы организму, чтобы он получал достаточно энергии для функционирования. Поэтому ничего удивительного в частой усталости при дефиците этих липидов нет. Как и в бессоннице, невралгии, мигренях и панических атаках. Сладости, выпечка, фастфуд и другие быстрые углеводы поднимают уровень сахара в крови, благодаря чему ты чувствуешь себя более энергичной определенное время. Но они содержат вредные трансжиры, которые ничего общего с необходимыми для человека не имеют.Постоянное чувство холодаИ дело не только в уменьшении жировой прослойки, которая «греет» человека. Хотя и это тоже. Поэтому, к слову, медицина подтверждает, что люди с недостаточным весом часто ощущают чувство холода. Но причина может быть и в том, что при нехватке жиров нарушается теплообмен, а кровь движется по телу очень медленно. То есть, замедляется и метаболизм. Печень и поджелудочная при этом также выделяют недостаточно энергии для согрева организма. В таком случае ты будешь мерзнуть даже в жару. И не важно, какой у тебя вес. Хотя интересно, что иногда именно нехватка полезных жиров приводит к набору веса или невозможности его сбросить.Ухудшение состояния кожи и волосДефицит ненасыщенных жирных кислот чаще всего определяют по внезапно начавшихся проблемах с кожей. Она становится сухой, теряет упругость, становится менее эластичной и более бледной. При этом также начинают сыпаться волосы. Бывает и наоборот, когда на голове выделяется много себума, чтобы как-то компенсировать нехватку нужных жиров и защитить организм. Кстати, многие сталкиваются с ломкостью ногтей, сухостью и покраснением глаз и даже болью в суставах.