Глутамин защищает от мышечных травм и старения

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Команда ученых выявила новую метаболическую связь между воспалительными и мышечными стволовыми клетками. Исследователи показывают, что усиление этого метаболического перекрестного взаимодействия с помощью ингибитора фермента GLUD1 способствует высвобождению глутамина, а также улучшает регенерацию мышц и физическую работоспособность в экспериментальных моделях дегенерации мышц при травмах, ишемии и старении.Используя новейшие методологии in vitro и in vivo, исследователи показали, что мышечные травмы, ишемия и истощение мышц, связанное с возрастом, характеризуются пониженным содержанием глутамина. Одна из причин этого – потеря выработки глутамина самой мышцей из-за ее повреждения. Таким образом, использование генетических инструментов и фармакологических препаратов, ингибирующих GLUD1, может предотвратить снижение глутамина после травмы.Кроме этого, исследование показало, что глутамин является сенсорной молекулой, уровни которой в мышечной ткани контролируют программу регенерации, и предполагает, что GLUD1 является терапевтической мишенью, которая может открыть возможности для регенерации мышц после острых травм или хронических дегенеративных состояний, таких как старение.