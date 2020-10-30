Прививка от гриппа может снизить риск заражения COVID-19 — исследования
В этом году традиционной вакцинации от гриппа придается особенное значение, поскольку ожидается одновременная циркуляция сезонной инфекции и коронавируса. До настоящего момента считалось, что прививка от гриппа не защищает от COVID-19, но может снизить риск тяжелого течения, поскольку другие инфекции способны потенциально усугубить заболевание. Исследование, проведенное группой ученых из Нидерландов и Германии, показало, что противогриппозная вакцина может потенциально защищать и от заражения коронавирусом тоже.
Авторы исследования, опубликованного в виде препринта, изучили медицинские электронные карты 10,6 тысяч сотрудников Медицинского центра Университета Радбауд (Radboud University Medical Center) в Нидерландах. По состоянию на 1 июня у 184 человек из этой выборки был подтвержден коронавирус. Ученые проанализировали информацию о прошлогодней вакцинации от гриппа и обнаружили, что сотрудники, сделавшие, прививку от гриппа, заражались на 39% реже, чем их непривитые коллеги.
Эти результаты совпадают с выводами ученых из Италии, которые выяснили, что показатели заболеваемости коронавирусом среди привитых пожилых итальянцев ниже, чем у людей, не поставивших вакцину.
По мнению ученых, противогриппозная вакцина может потенциально защищать от коронавируса благодаря тому, что «тренирует» врожденный иммунитет, делая его более устойчивым к респираторным инфекциям. Известно, что вакцина БЦЖ может защитить организм не только от туберкулеза, но и от желтой лихорадки и других вирусов (но не SARS-Cov-2).
Чтобы подтвердить эту гипотезу, потребуются более масштабные исследования из разных стран мира, однако вакцина от гриппа может как минимум снизить риск перекрестного инфицирования с коронавирусом. В этом году Всемирная организация здравоохранения рекомендует ставить четырехвалентные вакцины, содержащие четыре разных штамма вируса.
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