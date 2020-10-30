Прививка от гриппа может снизить риск заражения COVID-19 — исследования

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Вакцина от гриппа может не только защитить от сезонной инфекции, но и потенциально снизить риск заражения коронавирусом, о чем свидетельствуют результаты нескольких исследований. Это пока предварительные данные, но ученые считают, что есть повод для сдержанного оптимизма.В этом году традиционной вакцинации от гриппа придается особенное значение, поскольку ожидается одновременная циркуляция сезонной инфекции и коронавируса. До настоящего момента считалось, что прививка от гриппа не защищает от COVID-19, но может снизить риск тяжелого течения, поскольку другие инфекции способны потенциально усугубить заболевание. Исследование, проведенное группой ученых из Нидерландов и Германии, показало, что противогриппозная вакцина может потенциально защищать и от заражения коронавирусом тоже.Авторы исследования, опубликованного в виде препринта, изучили медицинские электронные карты 10,6 тысяч сотрудников Медицинского центра Университета Радбауд (Radboud University Medical Center) в Нидерландах. По состоянию на 1 июня у 184 человек из этой выборки был подтвержден коронавирус. Ученые проанализировали информацию о прошлогодней вакцинации от гриппа и обнаружили, что сотрудники, сделавшие, прививку от гриппа, заражались на 39% реже, чем их непривитые коллеги.Эти результаты совпадают с выводами ученых из Италии, которые выяснили, что показатели заболеваемости коронавирусом среди привитых пожилых итальянцев ниже, чем у людей, не поставивших вакцину.По мнению ученых, противогриппозная вакцина может потенциально защищать от коронавируса благодаря тому, что «тренирует» врожденный иммунитет, делая его более устойчивым к респираторным инфекциям. Известно, что вакцина БЦЖ может защитить организм не только от туберкулеза, но и от желтой лихорадки и других вирусов (но не SARS-Cov-2).Чтобы подтвердить эту гипотезу, потребуются более масштабные исследования из разных стран мира, однако вакцина от гриппа может как минимум снизить риск перекрестного инфицирования с коронавирусом. В этом году Всемирная организация здравоохранения рекомендует ставить четырехвалентные вакцины, содержащие четыре разных штамма вируса.