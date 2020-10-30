Доктор Зайцев рассказал о важности витамина D на фоне пандемии

Испанские ученые выяснили, что у 80 процентов людей с COVID-19, поступивших в госпитали во время первой волны пандемии, был дефицит витамина D. О том, почему важно поддерживать витамин D на нормальном уровне, информационному порталу "НьюИнформ" объяснил врач Владимир Зайцев, кандидат биологических наук.Витамин D необходим организму для борьбы с воспалительными процессами в сердце, сосудах и жизненно важных внутренних органах. Учитывая тот факт, что сердечно-сосудистая система попадает под основной удар при заражении коронавирусом, витамин D является чрезвычайно важным для профилактики и терапии COVID-19."Витамин D — это солнышко. Летом, когда мы едем куда-то на курорт, наш организм получает этот важный витамин. Конечно, не следует пренебрегать и биологическими добавками, которые выпускаются для тех, у кого нет возможности получать витамин D естественным образом", — отметил Зайцев.Врач добавил, что для экстренного восполнения уровня витамина D можно ходить в солярий, но тут нужно учитывать, что солярии в целом приносят организму больше вреда, чем пользы. "Мощное ультрафиолетовое излучение может вредить коже, но если вам нужно быстро восполнить витамин D, то это нормальный вариант. Можете устроить себе внеплановый отпуск, чтобы отправиться на курорт и набраться витаминов и сил для того, чтобы противостоять коронавирусу", — сказал медик.