У переживших коронавирус могут вырабатываться «аутоантитела»

Ученые выяснили, что у некоторых пациентов после коронавируса в крови появляются так называемые «аутоантитела», атакующие организм вместо самого вируса. Именно их воздействие и объясняет «долгий ковид».У значительного количества людей, переживших коронавирус, в течение нескольких недель или даже месяцев сохраняются некоторые его неприятные симптомы, включая хроническую усталость, одышку, а также повышенную температуру и другие расстройства. У медиков даже появился термин «долгий ковид», которым называют состояние выздоровевших от коронавируса, но продолжающих болеть людей. Хотя тесты показывают отсутствие вируса, пациенты всё равно не могут полноценно жить и работать. Теперь ученые выяснили, почему так происходит.Честь этого открытия принадлежит исследователям из Университета Эмори. Они обнаружили, что в крови у некоторых переживших COVID-19 пациентов вырабатываются так называемые «аутоантитела». Это иммунные клетки, создаваемые организмом при неудачных попытках борьбы с коронавирусом. И вместо собственно вируса, эти клетки почему-то начинают наносить удар по совершенно здоровым клеткам человека. Подобный феномен наблюдается при аутоиммунных болезнях вроде системной красной волчанки и ревматоидном артрите.Действия «аутоантител» может сохраняться в течение длительного времени. Периодически это в организме приводит к обострению неприятных симптомов. Данное открытие является очень важным, поскольку оно может быть использовано при создании лекарств для борьбы с последствиями «долгого ковида». Эти препараты будут нацелены на «неправильные» антитела, помогая людям поскорее вернуться к привычному для них образу жизни.