7 эффективных методов запоминать абсолютно всё

Важная деловая встреча, презентация или экзамен — неважно, что вас ожидает, ведь это не отменяет того, что нужно запомнить максимум информации. Большинство людей зубрят даты, отчёты и прочие нужные данные. Но есть способы, которые помогут с большей лёгкостью запоминать всё.Определять главноеОпределить главное и повторить столько, сколько нужно — это самый простой путь к запоминанию нужных вещей. Согласитесь, огромный объём информации может пугать? Толстые книги, объёмные рефераты, большие и сложные финансовые отчёты… В таких вещах нужно выделять самое главное, запоминать сухие факты, которые в процессе воспроизведения можно будет сдобрить эмоциями, юмором, если это требуется. Основные тезисы из документов — вот что нужно запоминать. Для этого можно использовать стикеры, куда вы будете писать важные мысли, и развесить их по офису или квартире. Так они всегда будут на виду и осядут в памяти.Не читать «по диагонали»Иногда информация кажется сильно простой. Поэтому человек думает, что легко запомнит её. Однако это не всегда так. Чтение бегло и по диагонали никогда не приведёт к запоминанию. Поэтому нужно качественно обрабатывать даже простейшие данные. Увидев их на экране, стоит спросить себя несколько раз о том, о чём будет ответ. И повторить ответ. Это позволит его запомнить эффективнее.Проговаривать вслухОдин психолог выяснил в ходе эксперимента, что произнесение вслух информации позволяет лучше ее запомнить. Важно не только услышать то, что нужно запомнить, но и повторить это, причём не про себя и вслух. Пусть это может показаться глупым со стороны, но это приведет к нужному эффекту.Использовать способ отбрасывания словНеобходимые данные нужно переписать вручную на бумагу, отбрасывая некоторые слова, оставляя только первую букву. Затем нужно перечитать текст, восстановив данные пробелы. Этот способ отлично срабатывает при запоминании стихов.РифмоватьРазличные правила запоминать гораздо проще, если у вас есть рифмы. Например, ели тОрты, не залезли в шОрты. Это позволит запомнить правила постановки ударения в слове «торт».Спать качественноСложно представить, как сон поможет в решении проблемы с памятью? Сейчас объясним. Исследователи из Франции выяснили, что лучше усваивать информацию помогает сон между занятиями. Не зря даже говорят, что книжку или лекции перед экзаменом лучше положить под подушку!Учиться расслаблятьсяПеред ответственным мероприятием (экзаменом или выступлением) лучше успокоиться и не нагнетать атмосферу. Отлично поможет пробежка или прогулка на свежем воздухе, одни отлично реагируют на теплые слова, а третьим нужны игры, сон или же горячая ванна. В общем у каждого будет собственный метод.