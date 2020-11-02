Защитник здоровья в сезон холодов: лучшие источники витамина D

Витамин D является одним из главных защитников здоровья в сезон холодов, бушующих инфекций ОРВИ и коронавируса – предотвратить его дефицит помогают пищевые источники. Что должно быть в вашем рационе в это время года?Дефицит витамина D – характерная проблема в сезон холодов, поскольку для его полноценной выработки организмом нужно много солнечного света (будучи жирорастворимым веществом, витамин D синтезируется в коже из холестерина под воздействия УФ-лучей). Его недаром называют защитником здоровья – витамин очень важен для активного функционирования иммунной системы, а нехватка чревата ослаблением иммунитета и подверженностью организма инфекциям. Недавно было обнаружено, что среди переболевших тяжелой формой COVID-19 людей подавляющее большинство имело недостаточный уровень витамина в организме.Вдобавок он влияет на усвоение кальция в организме, и его дефицит может провоцировать проблемы с костями, суставами, болевые ощущения. Другим опасным последствием его нехватки в период холодов является развитие сезонного аффективного расстройства, которое сопровождается психо-эмоциональными проблемами – раздражительностью, депрессивными состояниями, потерей мотивации.Специалисты из NHS (Национальная служба здравоохранения Великобритании) рассказали, как обеспечить организм зимой витамином, являющимся надежным защитником здоровья. Их рекомендации опубликовало издание Express.«Хотя витамин D лучше всего синтезируется благодаря солнечному свету, его также можно найти в некоторых продуктах питания. К сожалению, только ограниченное количество продуктов содержат его естественным образом», - сообщили эксперты.Они назвали лучшие пищевые источники важного вещества:жирная рыба,яйца (желток),субпродукты,молочные продукты.«Молочные продукты, сыр и сливки, содержат много кальция, поэтому зимой употреблять их особенно полезно – они помогают укрепить кости, страдающие от уменьшения уровня витамина D», - отметили эксперты.Также они советуют в сезон холодов использовать другие источники витамина. Медики констатируют, что только из пищи зимой организм вряд сможет получить его в полной мере (его ежедневная потребность в витамине – 10 мкг). Поэтому они рекомендуют принимать низкие дозы витамина D в виде добавок.