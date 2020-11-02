Шиповник может быть полезным и вредным
Специалисты констатируют, что употреблять шиповник, в частности, пить несладкие напитки на его основе, действительно может быть полезным в холодное время года. По их словам, чтобы укрепить иммунитет, следует на протяжении месяца принимать такие напитки из ягод шиповника. В их составе присутствуют витамины группы В, много витамина С, ответственного за хорошую работу иммунной системы. Это может быть полезным для профилактики ОРВИ.
Помимо того, шиповник содержит бета-каротин, предшественник витамина А, важного для всех обменных процессов внутренних органов.
Но – внимание! – шиповник может быть и вредным. Гипертоникам употреблять шиповниковые чаи следует только в минимальных количествах из-за его способности тонизировать организм и повышать артериальное давление. Также они вредны для людей с проблемами пищеварительной системы – острыми гастритами, язвой, повышенной кислотностью желудочного сока.
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