Шиповник может быть полезным и вредным

Шиповник часто рекомендуется для укрепления иммунитета и профилактики простуд, но на самом деле, будучи в чем-то полезным, он также может и вредить.Специалисты констатируют, что употреблять шиповник, в частности, пить несладкие напитки на его основе, действительно может быть полезным в холодное время года. По их словам, чтобы укрепить иммунитет, следует на протяжении месяца принимать такие напитки из ягод шиповника. В их составе присутствуют витамины группы В, много витамина С, ответственного за хорошую работу иммунной системы. Это может быть полезным для профилактики ОРВИ.Помимо того, шиповник содержит бета-каротин, предшественник витамина А, важного для всех обменных процессов внутренних органов.Но – внимание! – шиповник может быть и вредным. Гипертоникам употреблять шиповниковые чаи следует только в минимальных количествах из-за его способности тонизировать организм и повышать артериальное давление. Также они вредны для людей с проблемами пищеварительной системы – острыми гастритами, язвой, повышенной кислотностью желудочного сока.