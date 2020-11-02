Депрессию связали с риском инсульта

Часто испытывающие депрессивные симптомы люди имеют повышенный риск инсульта. К такому выводу пришли американские ученые.Опубликованное в журнале Neurology: Clinical Practice исследование показало, что люди с множественными депрессивными симптомами имеют повышенный риск инсульта. Ученые из Университета Алабамы в Бирмингеме и Университета Алабамы, заметили, что лица, получившие более высокие баллы в тесте для измерения депрессивных симптомов, имели и более высокий риск инсульта, чем люди с более низкими баллами. В исследовании приняли участие 9 529 чернокожих и 14 516 белых участников без инсульта в возрасте 45 лет и старше. Симптомы депрессии оценивались с использованием особой шкалы, определяющей подмножество симптомов и то, как часто респонденты чувствовали себя подавленными, грустными, одинокими, как часто плакали.За период наблюдения в течение 9 лет произошло 1 262 инсульта. По сравнению с участниками без депрессивных симптомов, добровольцы с депрессивностью по шкале от одного до трех имели повышенный на 39% риск инсульта. У участников с показателем от четырех и более риск вырастал на 54%. При этом раса не имела значения. Ученые напоминают о хорошо известных факторах риска инсульта вроде повышенного давления, диабета и болезней сердца. Но лишь теперь наука начинает понимать нетрадиционные факторы риска. Наличие симптомов депрессии - в этом списке.Стандартные вопросы, которые задаются при рутинной встрече врача и пациента, необходимо обновить, чтобы включить в них темы, касающиеся симптомов депрессии. Врачи общей практики и кардиологи должны задавать вопросы пациентам о симптомах депрессии, как считают исследователи.