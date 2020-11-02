Самые удивительные плюсы ингаляции

Еще наши бабушки учили накрываться с головой полотенцем, склонившись над тазиком с горячей водой. Паротерапия - древняя практика, у которой масса удивительных плюсов.Облегчает дыхание. Вдыхание пара помогает открыть носовые пазухи и немного облегчает дыхание. Ингаляция позволяет избавиться от заложенности носа, насморка и чихания.Лечит головные боли. Паровая терапия может быть полезна при лечении головных болей, особенно вызванных проблемами носовых пазух. Вдыхание пара способствует выделению слизи и помогает избавиться от заложенности носа. Это, в свою очередь, уменьшает головную боль. Ингаляция также успокаивает слизистые оболочки и увлажняет носовые проходы.Снижает стресс. Паровая ванна - отличный способ снять стресс, успокоить ум и тело. Тепло побуждает организм выделять эндорфины - химические вещества, улучшающие самочувствие, которые помогают уменьшить стресс и крепче спать. Более того, ингаляция может усилить кровообращение и расслабить мышцы.Удаляет токсины. Горячий пар вызывает потоотделение, что выводит из организма токсины и продукты жизнедеятельности, которые могут повлиять на иммунитет. Кроме того, ингаляция рождает в организме состояние переохлаждения, которое затрудняет выживание вирусов, бактерий и других токсинов.Успокаивает уставшие мышцы. Вы когда-нибудь задумывались, почему спортсмены сразу идут в паровой душ или сауну после тренировки или соревнования? Это связано с тем, что паровая терапия помогает уставшим мышцам восстановиться после упражнений, уменьшить мышечную ригидность и боль. Паровая баня также усиливает кровообращение и способствует восстановлению.Улучшает здоровье кожи и волос. Ингаляция вызывает потоотделение и избавляет от омертвевших клеток кожи, бактерий и грязи, скапливающейся в порах кожи. Это уменьшает появление прыщей, черных точек и других кожных пятен. Кроме того, процедура может улучшить кровообращение на поверхности кожи, делая ее здоровой и сияющей. Ингаляция приносит пользу и волосам, увеличивая приток крови к коже головы, улучшая эластичность волос и контролируя выработку кожного сала.