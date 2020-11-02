Медики рассказали о пользе томатного сока для здоровья сердца

Вкусно и полезно.Регулярное присутствие томатного сока в рационе человека может снизить артериальное давление и сократить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.К такому выводу пришли ученые Токийского медицинского и стоматологического университета.В нем приняли участие 184 мужчины и 297 женщин, которые в течение одного года они должны были пить несоленый томатный сок в неограниченных количествах. Результаты исследования показали значительное снижение кровяного давления у 94 испытуемых с гипертонией, а также сокращение липопротеинов низкой плотности («плохого холестерина») у 125 добровольцев.Отмечается, что полученный эффект в равной степени наблюдался у мужчин и женщин, а также у представителей разных возрастных групп.Ученые подчеркнули, что их исследование является первым, которое изучило влияние употребления томатов или томатных продуктов на риск развития сердечно-сосудистых болезней.