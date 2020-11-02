Неполная семья влияет на половое созревание девочек
Авторы предполагают, что их результаты подтверждают гипотезу о том, что стресс в раннем возрасте может влиять на наступление половой зрелости.
По мнению авторов, риск раннего полового созревания потенциально может быть уменьшен с помощью вмешательств, направленных на улучшение благополучия детей.
Группа исследователей из США, обнаружила, что у девочек, которые не жили с обоими родителями от рождения до двух лет, вероятность начала менструации до 12 лет была на 38% выше, чем у девочек, которые жили с двумя родителями.
У девочек, которые не жили с обоими родителями в возрасте от двух до шести лет, вероятность начала менструации до 12 лет была на 18% выше, чем у девочек, живущих в полной семье.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
http://neboley.com.ua - Добавил gorizont в категорию Разное
Добавить комментарий