Эндокринолог Павлова назвала неполезные супы
Врач эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова назвала в Instagram супы одним из самых полезных видов горячих блюд. Их потребление, по словам медика, является профилактикой лишнего веса – давно замечено, что любители супов имеют более стройные фигуры.
«Приятно горячий суп способствует выработке холецистокинина, одного из главных гормонов насыщения. Это означает, что человек может насытиться меньшим количество пищи и не переедать. Что, в свою очередь, поможет избежать ожирения», - объяснила Павлова.
Также врач эндокринолог назвала неполезные супы – это супы-пюре. Павлова заметила, что в отличие от блюд, содержащих нарезанные овощи, пюреобразные и протертые не дают нагрузки зубам, тогда как процесс пережевывания важен для хорошего пищеварения и ощущения сытости.
Супы-пюре не требуют жевания, быстро проглатываются – таким образом можно незаметно поглотить сразу большое количество калорий. К тому же они быстрее усваиваются, а, значит, после них быстрее возникнет голод.
В такие не очень полезные супы специалист посоветовала добавлять клетчатку – например, в виде зелени, кусочков овощей, грибов, семян, требующих жевания.
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