Эндокринолог Павлова назвала неполезные супы

Есть супы очень полезно, считает эксперт, – однако это не относится к супам-пюре. Потенциал их пользы без дополнительного добавления клетчатки весьма низок.Врач эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова назвала в Instagram супы одним из самых полезных видов горячих блюд. Их потребление, по словам медика, является профилактикой лишнего веса – давно замечено, что любители супов имеют более стройные фигуры.«Приятно горячий суп способствует выработке холецистокинина, одного из главных гормонов насыщения. Это означает, что человек может насытиться меньшим количество пищи и не переедать. Что, в свою очередь, поможет избежать ожирения», - объяснила Павлова.Также врач эндокринолог назвала неполезные супы – это супы-пюре. Павлова заметила, что в отличие от блюд, содержащих нарезанные овощи, пюреобразные и протертые не дают нагрузки зубам, тогда как процесс пережевывания важен для хорошего пищеварения и ощущения сытости.Супы-пюре не требуют жевания, быстро проглатываются – таким образом можно незаметно поглотить сразу большое количество калорий. К тому же они быстрее усваиваются, а, значит, после них быстрее возникнет голод.В такие не очень полезные супы специалист посоветовала добавлять клетчатку – например, в виде зелени, кусочков овощей, грибов, семян, требующих жевания.