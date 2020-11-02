Почему организму важно получать магний? Объясняет профессор Ковальков

Ученый предупреждает, что, не получая достаточно магния, организм человека подвергается высокому риску пострадать от целого ряда нарушений, подрывающих здоровье.Российский врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков объяснил в своем Instagram-аккаунте, почему в сезон активизации различных инфекций организму важно получать магний.«Магний задействован почти во всех биохимических процессах. Он регулирует работу нервной и сердечно-сосудистой систем, участвует в выработке более 300 важных ферментов, поддерживает здоровье костей, помогает синтезировать белок и энергию, а также отвечает за расслабление мышц. И это лишь часть его функций», - заметил профессор Ковальков.Ученый добавил, что организму важно получать магний еще и потом, что только так может нормально усваиваться кальций – один из важнейших минералов для хорошего здоровья и самочувствия, профилактики ожирения.«Дисбаланс магния и кальция, влияющих на расслабление и напряжение сердечной мышцы, может привести к нарушениям сердечного ритма», - предостерег профессор.Вдобавок при недостатке магния человека начинают преследовать головные боли, судороги в ногах (ножных мышцах), когнитивные проблемы, обусловленные сужением сосудов. Плюс ко всему развиваются раздражительность, тревожность и другие расстройства нервной системы вплоть до депрессии.Профессор Ковальков рекомендует проверить уровень магния в организме, восполняя его дефицит при необходимости. Магний содержат некоторые продукты – семечки, орехи, отруби, какао, зеленые листовые овощи, брокколи, бананы.