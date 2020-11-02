Ученые выяснили, как коронавирус действует на сердце

У людей, переболевших коронавирусом нового типа, остаются рубцы не только на легочной ткани, но и на сердечной мышце. Воспаление сердца, при этом, фиксируется даже у тех, кто перенес COVID-19 в легкой или бессимптомной форме.Согласно исследованию, которое опубликовали специалисты Института Гладстона в Сан-Франциско (США), вирус SARS-CoV-2 вызывает более чем значительные повреждения сердечной ткани. Ученые наблюдали за инфицированной сердечной мышцей при помощи электронного микроскопа, и выяснили, что коронавирус спровоцировал повреждения, нанесенные будто бы острым скальпелем."Коронавирус способен учинить настоящую резню в сердечной ткани. Картина, характерная для заболевания, совсем не похожа на ту, что мы видим при наследственных болезнях", — говорят американские ученые, отмечая, что это объясняет, почему переболевшие COVID-19 люди жалуются на слабость и одышку даже после выздоровления.Как отметил кардиолог Эрик Тополь, глава Института трансляционных исследований Скриппса, серьезные повреждения сердца фиксируются почти у 50 процентов людей, перенесших коронавирус. Миокардит, острая и хроническая сердечная недостаточность, аритмия и некроз кардиомиоцитов — вот основные проблемы с сердцем, провоцируемые новым вирусом.