Фиолетовые пальцы — еще один симптом коронавируса?

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Американские дерматологи выявили еще один возможный симптом коронавируса, который иногда проявляется без других признаков инфекции: поражение кожи пальцев ног, которое выглядит как сильное обморожение.Специалисты Международной лиги дерматологических обществ и Американской академии дерматологии (AAD) проанализировали 505 случаев подтвержденного COVID-19, из которых 318 протекали в легкой форме. У большинства пациентов признаки инфекции проходили в течение нескольких недель, в некоторых случаях они сохранялись до 150 дней.Дерматологи обратили внимание, что у 55% заболевших единственным симптомом были специфическое поражение кожи пальцев ног, похожее на обморожение. Как правило, в таких случаях появляется раздражение ярко-красного цвета, которое позже приобретает фиолетовый оттенок. Иногда это состояние сопровождается болезненными ощущениями в пальцах, появляются зуд и волдыри.Авторы исследования отмечают, что у четырех пациентов, попавших в выборку, эти симптомы появились до того, как у них подтвердился коронавирус, еще у 14 человек они развились уже после получения положительного ПЦР-теста. По мнению специалистов, «фиолетовые пальцы» следует добавить к критериям диагностики коронавируса.Отметим, что последние месяцы ученые и врачи со всего мира все чаще указывают на то, что коронавирус может протекать без типичных признаков инфекции — температуры, боли в горле, озноба, а иногда «прятаться» за неочевидными симптомами. В недавнем исследовании британского Бюро национальной статистики сообщалось, что из 115 ПЦР-положительных пациентов лишь 27 сообщили о каких-либо симптомах. Причем о признаках, которые считаются характерными для COVID-19, сообщили 16 человек из этой группы. То есть, типичных симптомов не было у 99 человек (86%).«Сейчас существует фокус на людях симптомами, но если не обнаружить всех людей с бессимптомным течением или в предсимптомном состоянии, то может быть сложно купировать вспышки до того, как они выходят из-под контроля», - сказала Айрин Петерсен (Irene Petersen) Университетского колледжа Лондона, соавтор исследования.