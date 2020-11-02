Витамин D3 и омега-3 жирные кислоты не влияют на возрастную макулодистрофию

Согласно исследованию, опубликованному в JAMA Ophthalmology, для изначально здоровых мужчин и женщин добавки с витамином D3 и жирными омега-3 кислотами не оказывают значительного влияния на частоту или прогрессирование возрастной макулодистрофии.Уильям Г. Кристен, доктор медицинских наук из Бостонской больницы женского здоровья Бригама, совместно с коллегами провел сопутствующее исследование на основе работы по влиянию витамина D3 и добавок омега-3 для первичной профилактики рака и сердечно-сосудистых заболеваний. В нем участвовали более 25,8 тыс. человек.Исследователи обнаружили, что за 5,3 года наблюдения 324 участника столкнулись с возрастной макулодистрофией, 39 из этих случаев были прогрессированием уже имеющейся. В группе, принимавшей витамин D3, было 163 случая, в группе плацебо 161. Разница в случае с омега-3 составила всего 10 пациентов, что ученые не считают статистически значимым.