Общение с детьми закаляет организм пожилого человека

Общаясь с внуками, дедушки и бабушки получают заряд энергии, который позволяет им дольше не стареть. В этом уверен Павел Жавнеров, психолог по тревожным расстройствам.Проведенный специалистами ВЦИОМ опрос показал, что в воспитании большинства (74%) россиян участвовали бабушки и дедушки. При этом, больше половины опрошенных считают, что молодой семье, у которой нет финансовых затруднений, лучше отдать ребенка в детский сад, чем на воспитание пожилым родственникам. Но 84 процента опрошенных не сомневаются в том, что дедушки и бабушки могут научить ребенка мудрости.Существуют исследования, которые показывают, что внуки помогают старикам поддерживать тонус. И это, по словам Жавнерова, действительно так — общение с детьми помогает не терять интерес к жизни, что естественным образом происходит по мере старения."Если бабушка сидит с внуком, то ей приходится мобилизоваться, больше общаться, наблюдать за эмоциональными реакциями ребенка на любые события, и так далее. В итоге пожилой человек заряжается этой энергией. Общаясь со сверстниками, бабушки и дедушки часто обсуждают болезни и прочие негативные стороны жизни, а общение с внуками — это совсем другое. Ребенок всему радуется и веселится просто так, и даже простое наблюдение за ним может заряжать позитивными эмоциями", — добавил психолог, отметив, что радуясь вместе с детьми и повышая активность при уходе за ними, пожилой человек закаляется и улучшает свое здоровье.