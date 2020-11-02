Топ-7 жиросжигающих продуктов, которые срочно стоит включить в рацион
О жиросжигании и питании
Похудение с помощью жиросжигающих продуктов и таблеток — миф, который пытаются развенчать все диетологи. Даже синтетические добавки без смены рациона и физических нагрузок (хотя бы минимальных) не дадут никакого эффекта. В медицине и вовсе синтетические жиросжигатели считаются довольно опасным средством, у которого побочных эффектов чересчур много — от повышения аппетита после отказа от препарата до бессонницы и депрессии. Поэтому увлекаться различными таблетками для похудения не стоит.
А вот обратить внимание на продукты питания, которые способствуют снижению веса все же можно. Ведь, как говорят диетологи, чтобы похудеть, нужно есть. Именно правильный рацион с большим количеством разных витаминов и питательных веществ стимулирует обмен веществ.
Кстати, если ты думаешь, что жиросжигающие продукты — это сельдерей и петрушка, то ты жестоко ошибаешься. На самом деле к пище, которая помогает снизить вес, относятся белки, правильные жиры и медленные углеводы. Они не повышают инсулин и обеспечивают синтез соматотропина (гормона-жиросжигателя). Синтез этого гормона происходит только в условиях низкого уровня инсулина, поэтому формировать свой рацион нужно грамотно, чтобы обеспечить благоприятные условия для жиросжигания. Идеальная схема: белки, жиры и клетчатка из овощей, не содержащих крахмал. И именно в таком порядке. Да, белка должно быть в рационе больше. И жиры вовсе не стоит исключать из своего меню, если ты хочешь похудеть. Как раз наоборот.
Лучшие жиросжигающие продукты
Исходя из всего вышесказанного, добавь в свое меню следующие жиросжигающие продукты, и ты заметишь, как лишний вес постепенно уходит.
Яйца
Этот продукт является замечательным источником легкоусвояемых качественных белков и здоровых жиров. Правда, больше двух-трех желтков в день лучше не есть, если в рационе и так достаточно много продуктов, содержащих жиры, даже полезные.
Кстати, протеин из яиц ускоряет метаболизм примерно на 20-30% и помогает оставаться сытым в течении нескольких часов после приема пищи. Чтобы снизить вес употребляй два-три яйца в день несколько раз в неделю. Ты можешь есть яйца на завтрак, ланч или обед, чтобы чувствовать себя здоровой и поддерживать фигуру.
Брокколи
В этом продукте много клетчатки и полезных микроэлементов, которые улучшают работу ЖКТ и позволяют долго оставаться сытой. А еще в брокколи содержится много калия, витаминов С и А, которые борются с воспалительными процессами в организме и поддерживают здоровье кишечника, создавая идеальные условия для похудения.
Добавив брокколи в свой рацион ты не только будешь худеть, но и избавишься от воспалений на коже.
Авокадо
О полезных свойствах авокадо мы уже рассказывали, но повторим главное — этот продукт помогает убрать жировые отложения вокруг талии. А еще ввиду своей питательной ценности, содержанию большого количества жиров и клетчатки, авокадо помогает бороться с перееданием.
Ученые уверяют, что мононенасыщенные жиры из авокадо также уменьшает количество гормонов, которые дают сигнал организму накапливать жир. Поэтому смузи из авокадо, которые так любит Адриана Лима, и тосты с авокадо, без которых не может жить модель Роми Стрейд обязательно стоит добавить в свой рацион.
Только помни: авокадо — высококалорийный продукт, хоть и жиросжигающий. Больше половины плода в день есть не стоит.
Овсянка
Традиционный английский завтрак поможет тебе сохранить фигуру. Ведь овсянка (плющенная, а не в хлопьях) является идеальным видом злаков, который ускоряет жировой метаболизм, улучшает работу пищеварительного тракта и обеспечивают длительное чувство сытости.
А еще этот вид злаков не содержит глютена, поэтому его можно употреблять и тем, у кого непереносимость этой группы белков.
Фасоль
Любые бобовые станут прекрасным источником растительного белка. Сам по себе протеин ускоряет процесс пищеварения и позволяет организму быстрее сжигать жировые клетки. На усвоение такой белковой пищи, как фасоль, организм тратит много энергии и берет он ее из собственных жировых запасов.
Ты можешь употреблять фасоль на завтрак, обед или ужин в составе салатов, супов или как отдельное блюдо. Благодаря высокому содержанию протеина, фолиевой кислоты и клетчатки, этот вид бобовых позволяет сохранить чувство сытости на длительный срок, защищая тебя от переедания.
Особенно на фасоль стоит обратить внимание веганам и вегетарианцам, в рационе которых часто недостаточно качественного протеина.
Грейпфрут
Главный жиросжигающий продукт — грейпфрут. Хотя все цитрусовые помогают бороться с жировыми отложениями. Антиоксиданты, которые содержатся в грейпфруте и других цитрусовых, борются с воспалительными процессами в организме, устраняют вздутие живота и способствуют оздоровлению.
Ученые из клиники Скриппса провели исследование и выяснили, что грейпфрутовая диета действительно помогает похудеть. В исследовании было две фокус группы. Одна часть испытуемых употребляла по половине грейпфрута каждый день в течении 12 недель, а другая - питалась правильно, не не употребляла цитрусовый. Так вот, те, кто съедал пол грейпфрута ежедневно на протяжении трех месяцев в среднем похудели на 1,5 кг.
В общем, грейпфрут не только напичкан витамином С, но и помогает уменьшить уровень инсулина, что помогает похудеть.
Жирная морская рыба
Такая жирная рыба, как макрель, сельдь, лосось и сардины содержит большое количество омега-3 жирных кислот, которые ускоряют метаболизм, уменьшают воспалительные процессы в организме, помогает поддерживать чувство сытости длительное время и способствуют снижению веса. Кроме того, жирная рыба улучшает внешний вид кожи, так что это лучший продукт для всех девушек.
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