Топ-7 жиросжигающих продуктов, которые срочно стоит включить в рацион

Жиросжигающие продукты вызывают скептическую улыбку у многих диетологов, однако такие действительно есть. Конечно, они не сжигают жир в прямом смысле этого слова. Поэтому не стоит есть их тоннами. Однако добавить в свою тарелку стоит.О жиросжигании и питанииПохудение с помощью жиросжигающих продуктов и таблеток — миф, который пытаются развенчать все диетологи. Даже синтетические добавки без смены рациона и физических нагрузок (хотя бы минимальных) не дадут никакого эффекта. В медицине и вовсе синтетические жиросжигатели считаются довольно опасным средством, у которого побочных эффектов чересчур много — от повышения аппетита после отказа от препарата до бессонницы и депрессии. Поэтому увлекаться различными таблетками для похудения не стоит.А вот обратить внимание на продукты питания, которые способствуют снижению веса все же можно. Ведь, как говорят диетологи, чтобы похудеть, нужно есть. Именно правильный рацион с большим количеством разных витаминов и питательных веществ стимулирует обмен веществ.Кстати, если ты думаешь, что жиросжигающие продукты — это сельдерей и петрушка, то ты жестоко ошибаешься. На самом деле к пище, которая помогает снизить вес, относятся белки, правильные жиры и медленные углеводы. Они не повышают инсулин и обеспечивают синтез соматотропина (гормона-жиросжигателя). Синтез этого гормона происходит только в условиях низкого уровня инсулина, поэтому формировать свой рацион нужно грамотно, чтобы обеспечить благоприятные условия для жиросжигания. Идеальная схема: белки, жиры и клетчатка из овощей, не содержащих крахмал. И именно в таком порядке. Да, белка должно быть в рационе больше. И жиры вовсе не стоит исключать из своего меню, если ты хочешь похудеть. Как раз наоборот.Лучшие жиросжигающие продуктыИсходя из всего вышесказанного, добавь в свое меню следующие жиросжигающие продукты, и ты заметишь, как лишний вес постепенно уходит.ЯйцаЭтот продукт является замечательным источником легкоусвояемых качественных белков и здоровых жиров. Правда, больше двух-трех желтков в день лучше не есть, если в рационе и так достаточно много продуктов, содержащих жиры, даже полезные.Кстати, протеин из яиц ускоряет метаболизм примерно на 20-30% и помогает оставаться сытым в течении нескольких часов после приема пищи. Чтобы снизить вес употребляй два-три яйца в день несколько раз в неделю. Ты можешь есть яйца на завтрак, ланч или обед, чтобы чувствовать себя здоровой и поддерживать фигуру.БрокколиВ этом продукте много клетчатки и полезных микроэлементов, которые улучшают работу ЖКТ и позволяют долго оставаться сытой. А еще в брокколи содержится много калия, витаминов С и А, которые борются с воспалительными процессами в организме и поддерживают здоровье кишечника, создавая идеальные условия для похудения.Добавив брокколи в свой рацион ты не только будешь худеть, но и избавишься от воспалений на коже.АвокадоО полезных свойствах авокадо мы уже рассказывали, но повторим главное — этот продукт помогает убрать жировые отложения вокруг талии. А еще ввиду своей питательной ценности, содержанию большого количества жиров и клетчатки, авокадо помогает бороться с перееданием.Ученые уверяют, что мононенасыщенные жиры из авокадо также уменьшает количество гормонов, которые дают сигнал организму накапливать жир. Поэтому смузи из авокадо, которые так любит Адриана Лима, и тосты с авокадо, без которых не может жить модель Роми Стрейд обязательно стоит добавить в свой рацион.Только помни: авокадо — высококалорийный продукт, хоть и жиросжигающий. Больше половины плода в день есть не стоит.ОвсянкаТрадиционный английский завтрак поможет тебе сохранить фигуру. Ведь овсянка (плющенная, а не в хлопьях) является идеальным видом злаков, который ускоряет жировой метаболизм, улучшает работу пищеварительного тракта и обеспечивают длительное чувство сытости.А еще этот вид злаков не содержит глютена, поэтому его можно употреблять и тем, у кого непереносимость этой группы белков.ФасольЛюбые бобовые станут прекрасным источником растительного белка. Сам по себе протеин ускоряет процесс пищеварения и позволяет организму быстрее сжигать жировые клетки. На усвоение такой белковой пищи, как фасоль, организм тратит много энергии и берет он ее из собственных жировых запасов.Ты можешь употреблять фасоль на завтрак, обед или ужин в составе салатов, супов или как отдельное блюдо. Благодаря высокому содержанию протеина, фолиевой кислоты и клетчатки, этот вид бобовых позволяет сохранить чувство сытости на длительный срок, защищая тебя от переедания.Особенно на фасоль стоит обратить внимание веганам и вегетарианцам, в рационе которых часто недостаточно качественного протеина.ГрейпфрутГлавный жиросжигающий продукт — грейпфрут. Хотя все цитрусовые помогают бороться с жировыми отложениями. Антиоксиданты, которые содержатся в грейпфруте и других цитрусовых, борются с воспалительными процессами в организме, устраняют вздутие живота и способствуют оздоровлению.Ученые из клиники Скриппса провели исследование и выяснили, что грейпфрутовая диета действительно помогает похудеть. В исследовании было две фокус группы. Одна часть испытуемых употребляла по половине грейпфрута каждый день в течении 12 недель, а другая - питалась правильно, не не употребляла цитрусовый. Так вот, те, кто съедал пол грейпфрута ежедневно на протяжении трех месяцев в среднем похудели на 1,5 кг.В общем, грейпфрут не только напичкан витамином С, но и помогает уменьшить уровень инсулина, что помогает похудеть.Жирная морская рыбаТакая жирная рыба, как макрель, сельдь, лосось и сардины содержит большое количество омега-3 жирных кислот, которые ускоряют метаболизм, уменьшают воспалительные процессы в организме, помогает поддерживать чувство сытости длительное время и способствуют снижению веса. Кроме того, жирная рыба улучшает внешний вид кожи, так что это лучший продукт для всех девушек.