Матери способны передавать аллергию своим детям еще в утробе
В итоге, в рамках эксперимента у новорожденных мышат развивались аллергические реакции на тот же тип аллергена, что и у их матери. Материнский IgE способен связываться с тучными клетками плода человека, значит, выводы актуальны и для людей.
По словам ученых, аллергии развиваются очень рано. Младенцы сталкиваются с аллергическими реакциями, тесно связанными с аллергической реакцией матери. И, считают эксперты, генетикой данный факт объяснить нельзя. Последнее исследование описывает новый путь развития аллергии.
Примечательно: механизм передачи чувствительности к аллергенам от матери ребенку со временем ослабевает. Так, у новорожденных мышат наблюдались реакции при тестировании через четыре недели, но через шесть недель они были менее выраженными или отсутствовали вовсе.
Плюс, ученые установили, что перенос IgE через плаценту требует помощи другого белка - FcRN. У мышат с "выключенным" FcRN отсутствовал материнский IgE, прикрепленный к их тучным клеткам, и у них не развивалась аллергия после рождения.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
http://www.meddaily.ru - Добавил validol в категорию Разное
Добавить комментарий