Биолог сообщила о фейковых вакцинах от коронавируса
Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова сообщила РИА "Новости", что ни в коем случае нельзя верить подобным сообщениям. По её словам, описание препарата выполнено в псевдонаучном стиле и неосведомлённый человек может действительно поверить в чудодейственные свойства этого вещества.
Баранова напомнила, что вакцина "Ресан" действительно существовала, но на бумаге. Около десяти лет назад учёные хотели создать "единую" вакцину для всех болезней, однако проект провалился. Препарат не был зарегистрирован и не производился ни в одной стране.
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