Биолог сообщила о фейковых вакцинах от коронавируса

В период пандемии коронавируса активизировались мошенники, которые пытаются заработать любыми силами, пренебрегая здоровьем россиян. Недавно в интернете и социальных сетях злоумышленники начали проводить рассылку информации о якобы революционной вакцине от коронавируса "Ресан", которая якобы может обезопасить от опасного недуга.Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова сообщила РИА "Новости", что ни в коем случае нельзя верить подобным сообщениям. По её словам, описание препарата выполнено в псевдонаучном стиле и неосведомлённый человек может действительно поверить в чудодейственные свойства этого вещества.Баранова напомнила, что вакцина "Ресан" действительно существовала, но на бумаге. Около десяти лет назад учёные хотели создать "единую" вакцину для всех болезней, однако проект провалился. Препарат не был зарегистрирован и не производился ни в одной стране.