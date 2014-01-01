Раздраженная кожа может быть предиктором пролежней

Мониторинг состояния кожи и раннее лечение раздражения может предотвратить пролежни. Такой вывод был сделан в исследовании, представленном в American Journal of Critical Care. Результаты подтверждают, что изменения кожи, такие как раздражение и покраснение, следует рассматривать как факторы риска травм, полученных в результате давления. Их важно незамедлительно лечить, устраняя причину.Ретроспективное когортное исследование включало данные пациентов из отделения интенсивной терапией (ОИТ), госпитализированных в хирургический или кардиологический его тип в больнице Университета Юты в Солт-Лейк-Сити с 2014 по 2018 год. Исследовательская группа проанализировала данные за пять лет. Для оценки более чем пяти тысяч пациентов использовался стандартный тест.Из 399 пациентов в выборке, у которых развилась травма из-за давления, у 110 была первая стадия. При этом у 40% она перешла в более тяжелую за время пребывания в ОИТ.