Названы болезни, которыми чаще всего подвержены вегетарианцы

Риски следует учитывать.Все больше людей отказываются от мяса. Некоторые даже отказывают себе в употреблении яиц, молочных продуктов и меда, поскольку все это продукты животного происхождения. При этом польза от вегетарианства все еще под сомнением. Наряду с преимуществами, у растительного рациона питания есть и ряд недостатков. В этой статье мы расскажем о наиболее частых проблемах со здоровьем, с которыми приходится сталкиваться тем, кто решил завязать с продуктами животного происхождения.Салаты вместо отбивной: причины и последствияСуществует несколько причин, почему люди принимают решение отказаться от употребления мяса и продуктов животного происхождения. Некоторые делают это из этических соображений, а некоторые желают таким образом улучшить свое состояния здоровья. У вегетарианства и веганства действительно имеется ряд преимуществ, а именно:улучшение состояния сердечно-сосудистой системы;профилактика инсулинорезистентности и сахарного диабета 2 типа (при условии отказа от обильного потребления хлебобулочных изделий и сладостей).Однако, наряду с вышеописанными преимуществами лица, перешедшие на растительную пищу, нередко испытывают и проблемы со здоровьем. В частности, это чувство усталости и плохое настроение, которые появляются уже в первые недели вегетарианства. Спустя месяцы такой диеты могут обнажиться и другие проблемы со здоровьем. Учитывая тот факт, что человек эволюционировал как всеядное существо, такие кардинальные изменения в рационе питания не могут не отразиться на состоянии здоровья. И, прежде чем переходить на исключительно растительный рацион питания, неплохо бы разобраться в подводных камнях такой диеты.Нехватка витамина В12В растительной пище практически не содержится витамин В12 (цианокобаламин), который необходим для нормального функционирования нервной системы, обеспечения энергии, предотвращения анемии и ряда других важных процессов в организме.Ежедневная норма потребления витамина В12 для взрослых мужчин и женщин составляет 2,4 мкг, а для беременных и кормящих матерей – до 2,8 мкг. Установлено, что вегетарианцы испытывают постоянную нехватку витамина В12, поскольку растительная пища не в состоянии обеспечить суточные потребности в цианокобаламине [1].Одной из причин усталости у людей, которые перешли на растительную пищу, может быть нехватка витамина В12. Кроме того, дефицит цианокобаламина приводит к развитию нейропатий и когнитивным расстройствам, поскольку в таком случае ухудшается всасывание в кишечнике ряда нутриентов, необходимых для метаболизма серотонина и мелатонина.При длительной нехватке витамина В12 (а также и фолиевой кислоты) развивается пернициозная или В12-дефицитная анемия, при которой происходит нарушение кроветворения.Нехватка железа и железодефицитная анемияВторая проблема, с которой нередко сталкиваются вегетарианцы – нехватка железа. Однако вы будете удивлены, что вегетарианцы при этом потребляют больше железа, чем лица, потребляющие мясо. Дело в том, что биодоступность негемового железа (растительного происхождения) намного хуже, чем железа, содержащегося в мясе [2]. Кроме того, некоторые компоненты растительного происхождения ухудшают всасывание железа в кишечнике, например, некоторые органические кислоты. По этой причине вегетарианцы чаще остальных подвержены железодефицитной анемии.Камни в желчном пузыре и почкахЛица, питающиеся исключительно растительной пищей, имеют склонность к образованию камней в желчном пузыре и почках. Как известно, для нормального оттока желчи необходимо принимать достаточное количество жиров, чего лишены растительные продукты. На растительной диете желчь застаивается в желчном пузыре, что и приводит к образованию конкрементов. Если вы перешли на растительное питания, то для улучшения оттока желчи рекомендуется пить желчегонные травы, а также употреблять в пищу горькие продукты, провоцирующие сокращение желчного пузыря. К таким овощам относится лук, чеснок, редька и хрен.В некоторых видах растительной пищи также содержится большое количество органических кислот (например, в капусте и шпинате), которые способствуют появлению в почках камней. Еще одной причиной появления камней в почках при вегетарианстве может быть нехватка витамина D, который необходим для нормальной усвояемости кальция. При дефиците витамина D соли кальция также могут откладываться в почках в виде песка или камней.Вегетарианство и гормональные нарушенияЧаще всего при вегетарианстве нарушение гормонального фона отмечается у женщин, поскольку их гормональная система устроена сложнее, чем у мужчин. Для нормального функционирования эндокринной системы необходимо потреблять достаточное количество жиров омега-3 (которые, кстати, содержатся в растительных маслах), а также такие жирные кислоты как EPA (эйкозапентаеновая кислота) и DHA (докозагексаеновая кислота). Последние две кислоты не содержатся в растительных продуктах и не синтезируются в организме человека. Жирные кислоты EPA и DHA также участвуют в метаболизме, необходимы для нормальной агрегации тромбоцитов и подавление воспалений.Вегетарианство и белкиСуществует расхожее мнение о том, что вегетарианцы недополучают ряд важнейших незаменимых аминокислот, которые не содержатся в растительной пище. На самом деле, проблема недостаточности белка состоит в однообразии растительного рациона питания [3]. Незаменимые аминокислоты, такие как триптофан, валин или лизин содержатся в орехах и злаках. При этом изолейцина больше всего в молочных продуктах. Поэтому, проблема нехватки белка больше касается строгих вегетарианцев (веганов), а также лактовегетарианцев (вегетарианцы, употребляющие молоко и молочные продукты), которые употребляют достаточного количества молочных продуктов и орехов.Многие, отказавшись от мяса, начинают налегать на выпечку и сладости. Отметим, что большинство современной нездоровой пищи имеет растительное происхождение. Например, это сладости, в которых большое количество пальмового масла и сахара (который, кстати, также получают из растительного сырья); хлебобулочные и макаронные изделия, рис и фрукты. Все это продукты с высоким гликемическим индексом, которые способствуют инсулинорезистентности и ожирению.Отметим, что переход на растительную пищу вовсе не значит, что вы станете стройнее и здоровее. Подсчет калорий и порций никто не отменял, поэтому, если вы заметили, что при переходе на растительную пищу стали употреблять больше junk-food (мусорная пища, в которой много калорий и мало полезных веществ), то лучше пересмотреть свои предпочтения.