Медицинский вопрос: можно ли делать МРТ без назначения врача?

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

МРТ – это магнитно-резонансная томография, позволяющая получить один из самых точных результатов в обследовании пациента. Методика настолько популярна среди людей всех возрастов, что многие бегут на томографию, не дожидаясь заветного направления от врача, часто не доверяя ему. Проводить процедуру самостоятельно, без решения терапевта – насколько это опасно? Такой вопрос мы задали рентгенологу и получили весьма исчерпывающий ответ. Читайте, берите на заметку и (спойлер) никогда не ходите на МРТ без назначения врача!Во время МРТ человек попадает в магнитное поле, используются электромагнитные волны, создающие как раз это поле. Это позволяет фиксировать отклик на него со стороны атомов водорода – протонов. Так получается зарегистрировать электромагнитное излучение организма, дать его изображение в виде карты электромагнитных сигналов. Обследование считается максимально безвредным в отличие от КТ, где задействуются рентгеновские лучи: длина волны способна превращать нейтральные частицы в тканях в заряженные, что приводит к изменению структуры тканей.УЗИ и МРТ безопасны для беременных. Но нельзя говорить, что если это не приносит опасности, то нужно делать только этот тип исследования. У каждого имеются свои задачи, позволяющий увидеть тот или иной орган в нужном срезе. Например, КТ полезна для диагностики переломов или оценки состояния легких, а МРТ покажет наличие опухоли, грыжи и так далее.МРТ может быть во вред, если его делают без назначения врача. Например, вы приходите с головными болями к терапевту, он не дает направления, вы считаете его шаг неверным и идете на платное обследование мозга. Причина мигрени может крыться не в мозге, но вы все равно делаете эту процедуру, где вам могут поставить пугающий ошибочный диагноз. Стресс, паника, выяснение и корректировка лечения, вы вредите себе такими действиями, хотя все могло быть иначе, не пойди вы на МРТ сами. Тем более не стоит доверять только одному результату МРТ, заниматься самолечением, искать ответы на разные вопросы о своем состоянии в интернете.Для постановки диагноза сначала следует обратиться к терапевту, врачу общей практики, который соберет анамнез, а затем назначит необходимые обследования. Если вы сомневаетесь, лучше озвучить свои опасения, а не пытаться самостоятельно что-то решить или найти в Сети методики. Сходить на МРТ вы, конечно, можете, но результаты вам вряд ли что-то дадут, если вы сами не специалист в области расшифровки. И уж тем более делать самому назначение терапии после получения результатов обследования.Кстати, есть и противопоказания для проведения. Так, нельзя проводить подобное исследование женщинам в первом триметре беременности, людям с кардиостимуляторами, электронными имплантами, инородными предметами в теле и тем, кто не может сохранять неподвижность, пока проходить обследование. Определить подобные вещи при их незнании может только специалист. Поэтому проводить МРТ без назначения врача нецелесообразно.