Назван фактор, в два раза увеличивающий риск смерти от коронавируса

Беременные женщины умирают от коронавирусной инфекции в два раза чаще других женщин, заразившихся COVID-19. К такому выводу, как сообщает информационное агентство РИА Новости, пришли сотрудники американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), проанализировавшие накопленную за время пандемии статистику.Из 19 тысяч беременных пациенток с COVID-19 скончались 33 — то есть, показатель летальности в этой категории достиг 0.2%. Смертность от коронавируса среди небеременных женщин примерно в два раза ниже. Специалисты CDC считают, что более высокий риск смерти, зафиксированный среди беременных, может быть итогом физиологических особенностей, актуальных для женщин в положении.Например, при беременности происходят такие процессы, как повышение потребления кислорода и учащение пульса. Плюс, у беременных женщин меняется работа иммунитета и снижается емкость легких. Все это может оказывать влияние на течение COVID-19.Напомним, академик РАН и РАМН Владимир Серов порекомендовал женщинам, переболевшим коронавирусом, пройти комплексное медицинское обследование перед планированием беременности. Серов уточнил, что обследование нужно пройти в первую очередь женщинам, которые страдают от одышки через два месяца после выздоровления, т.к. при беременности одышка может стать более выраженной.