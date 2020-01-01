Диетолог рассказала, как не набрать лишний вес под влиянием стресса

Кортизол заставляет нас переедать.От стресса набирают вес! Это происходит, когда в организме вырабатывается слишком много кортизола — гормона стресса. Опознать такого человека можно сразу, ведь набор веса, вызванный высоким уровнем кортизола, проявляется характерными чертами: стройные лицо, руки и ноги, но грузный центр тела. Почему и как это происходит, а также пути решения проблемы предложила на странице в Instagram диетолог Наталья Самойленко.Дело в том, что жир из конечностей будто магнитом притягивается к центру тела, увеличивая процент висцерального жира (того, что обволакивает внутренние органы). Это увеличивает риски для здоровья больше, чем избыток подкожного жира.Что может повысить уровень кортизола?хронические стрессычрезмерное количество силовых нагрузокупотребление в больших дозах кофе и кофеинсодержащих напитков (кофе, чай, кола, энергетики)курениенедосыпание/ плохое качетсво снаопухоль, провоцирующая выработку кортизолаВысокий кортизол заставляет чувствовать постоянный голод и тягу к сладкому. Но «подкармливая» стресс сладким, мы только провоцируем чрезмерную выработку кортизола. Мало того, получается замкнутый круг — вы набираете вес и повышаете риски развития сахарного диабета.Но кортизол не плохой гормон! Он жизненно важен: помогает мгновенно собраться и стабилизировать организм в экстренной ситуации, активизирует мозг, влияет на пищеварение и метаболизм, помогает иммунной системе функционировать в ответ на болезнь или травму. Но всему нужна мера!Если у вас повышен кортизол, начните с пересмотра образа жизни и окружения, чтобы максимально снизить риск возникновения или развитие ожирения и сахарного диабета.Медитируйте! Включайте больше «спокойной» физической активности. Вечером идеальны йога, пилатес, стретчинг.