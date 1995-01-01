Позитивный взгляд на жизнь защищает память

Люди с позитивным настроем сталкиваются с меньшей возрастной потерей памяти. К такому приятному выводу пришли исследователи из США.Опубликованное в Journal of Psychological Science исследование показало, что люди по характеру энтузиасты и оптимисты добиваются позитивного воздействия на мозг и сталкиваются с менее выраженной возрастной потерей памяти. Это ещё одно доказательство того, что позитивный настрой крайне важен для здорового старения. Исследователи проанализировали информацию по 991 человеку среднего и старшего возраста, которых собирали трижды в периоды с 1995 по 1996, с 2004 по 2006, и с 2013 по 2014 годы.В ходе каждого из осмотров они сообщали о том, какое количество позитивных эмоций испытывали в последние 30 дней. Во время последних двух встреч все также проходили через тесты на память. Они требовали повторять слова немедленно после их произнесения, а затем и через 15 минут. Исследователи оценивали связь между позитивным настроем и возрастным снижением памяти. Делалась поправка на возраст, пол, образование, депрессивность, негативные мысли и экстравертность.Проверка показала, что у всех людей память по мере старения ослабевала. Однако люди с высоким уровнем позитивного настроя испытывали значительно менее острое снижение памяти в течение почти 10 лет наблюдений. Вполне возможно, что в будущем ученые смогут выявить, какие биологические сигнальные пути отвечают за связь между позитивным настроем и памятью, что поможет людям сберечь важное качество мозга от возрастных изменений.