Три признака отличающих обычную боль от повреждения нерва

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Тренировки полезны для здоровья. Но важно не забывать об отдыхе. Порой телу нужен не один день, а два-три, чтобы прийти в норму. Отсутствие достаточного отдыха может приводить к болевым ощущениям. Но иногда они могут говорить о более серьезных проблемах – повреждении нерва.Жжение и покалываниеЭти ощущения называются парестезией и будут ощущаться по всему пораженному нерву.«Например, раздражение или сдавление седалищного нерва может вызвать симптомы на всей задней поверхности бедра и ноги, в то время как защемление нерва в передней части стопы затронет только несколько пальцев», - рассказывает Майкл Джей Трепал, декан кафедры ортопедической медицины в Нью-Йоркском колледже.ОнемениеЭто может быть локализованное ощущение или потеря чувствительности в целой области.«Это может быть результатом длительного давления на нерв, возможно, из-за плотно прилегающей одежды, вызывающей устойчивое воспаление в конечностях», - отмечает Трепал.Мышечные спазмы и судорогиТрепал подчеркивает, что ощущение спазмов и судорог в одной или нескольких мышцах, а также в целых группах, могут быть сигналом нервной патологии.