Три признака отличающих обычную боль от повреждения нерва
Жжение и покалывание
Эти ощущения называются парестезией и будут ощущаться по всему пораженному нерву.
«Например, раздражение или сдавление седалищного нерва может вызвать симптомы на всей задней поверхности бедра и ноги, в то время как защемление нерва в передней части стопы затронет только несколько пальцев», - рассказывает Майкл Джей Трепал, декан кафедры ортопедической медицины в Нью-Йоркском колледже.
Онемение
Это может быть локализованное ощущение или потеря чувствительности в целой области.
«Это может быть результатом длительного давления на нерв, возможно, из-за плотно прилегающей одежды, вызывающей устойчивое воспаление в конечностях», - отмечает Трепал.
Мышечные спазмы и судороги
Трепал подчеркивает, что ощущение спазмов и судорог в одной или нескольких мышцах, а также в целых группах, могут быть сигналом нервной патологии.
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