Психотерапевт рассказал, как пережить вторую волну COVID-19

Психотерапевт Алексей Казанцев поделился советами, которые помогут россиянам пережить вторую волну COVID-19 без лишнего стресса. Специалист отметил, что сегодня особенно важно сохранять стабильный эмоциональный фон.Цифры в официальной статистике по коронавирусу становятся все более страшными, поэтому уже можно говорить о том, что вторая волна COVID-19 происходит полным ходом. На фоне растущей заболеваемости вводятся все новые ограничения, которые должны сдержать пандемию, поэтому в обществе наблюдаются депрессивные настроения. Психотерапевт Казанцев говорит, что пандемия коронавируса — не повод для того, чтобы впадать в уныние."Для того, чтобы поддерживать в нормальном состоянии эмоциональный фон, нужно позаботиться в первую очередь о физическом здоровье. Принимайте витамины и выполняйте физические упражнения, общайтесь с близкими и помните о целительной силе объятий — наука давно доказала, что тактильный контакт творит настоящие чудеса. Если вас пугают новости, то лучше оградите себя от источников негативной информации. Думайте о том, что вызывает у вас положительные эмоции, уделяйте внимание детям, и внимательно анализируйте свое психологическое состояние — если вы чувствуете, что у вас серьезные проблемы, то лучше обратиться к профессионалу", — говорит Казанцев, добавляя, что не следует стесняться обращаться за профессиональной помощью.