7 причин, по которым вам следует добавить тыкву в свой рацион

В оранжевой зимнем овоще есть нечто большее, чем фонарики из тыквы и латте с тыквенными специями. С таким же впечатляющим составом питательных веществ, как и размер тыквы, тыква является отличным примером богатой питательными веществами продукта. Вот 7 причин, почему вам стоит добавить тыкву в свой рацион.Она богата клетчаткой, витаминами и минералами, а также мощными антиоксидантами, способствующими укреплению здоровья.Вот 7 преимуществ тыквы для здоровьяПовышает иммунитет - и семена, и мякоть тыквы содержат высокий уровень витамина С. Этот микроэлемент настолько важен для здоровья иммунной системы, что считается, что его высокий уровень снижает риск различных хронических заболеваний.Помогает очистить печень - печень отвечает за защиту крови от токсинов и вредных веществ, которые могут вызвать проблемы со здоровьем. Тыква богата растительными соединениями, называемыми каротиноидами, которые поддерживают чистоту и здоровье печени.Поддерживает хорошее зрение - отличный источник бета-каротина, антиоксиданта, который превращается в витамин А. Витамин А важен для хорошего здоровья глаз и ясного зрения.Способствует снижению веса - клетчатка тыквы увеличивает объем стула, что делает ее отличным средством профилактики запоров. Такое высокое содержание клетчатки означает, что вы чувствуете сытость в течение более длительного времени после употребления тыквы.Улучшает здоровье кожи - витамин С также увеличивает выработку коллагена. Высокий уровень этого белка помогает вашей коже сиять.Поддерживает здоровье сердца - тыква богата калием, важным минералом, который предотвращает повышение артериального давления натрием. Известно, что высокое кровяное давление повышает риск сердечных заболеваний.Снижает уровень сахара в крови - хотя углеводы являются частью того, что делает тыкву такой сытной, они оказывают минимальное влияние на уровень сахара в крови. Тыквы могут даже улучшить инсулинорезистентность у диабетиков и замедлить прогрессирование болезни.