7 причин, по которым вам следует добавить тыкву в свой рацион
Она богата клетчаткой, витаминами и минералами, а также мощными антиоксидантами, способствующими укреплению здоровья.
Вот 7 преимуществ тыквы для здоровья
Повышает иммунитет - и семена, и мякоть тыквы содержат высокий уровень витамина С. Этот микроэлемент настолько важен для здоровья иммунной системы, что считается, что его высокий уровень снижает риск различных хронических заболеваний.
Помогает очистить печень - печень отвечает за защиту крови от токсинов и вредных веществ, которые могут вызвать проблемы со здоровьем. Тыква богата растительными соединениями, называемыми каротиноидами, которые поддерживают чистоту и здоровье печени.
Поддерживает хорошее зрение - отличный источник бета-каротина, антиоксиданта, который превращается в витамин А. Витамин А важен для хорошего здоровья глаз и ясного зрения.
Способствует снижению веса - клетчатка тыквы увеличивает объем стула, что делает ее отличным средством профилактики запоров. Такое высокое содержание клетчатки означает, что вы чувствуете сытость в течение более длительного времени после употребления тыквы.
Улучшает здоровье кожи - витамин С также увеличивает выработку коллагена. Высокий уровень этого белка помогает вашей коже сиять.
Поддерживает здоровье сердца - тыква богата калием, важным минералом, который предотвращает повышение артериального давления натрием. Известно, что высокое кровяное давление повышает риск сердечных заболеваний.
Снижает уровень сахара в крови - хотя углеводы являются частью того, что делает тыкву такой сытной, они оказывают минимальное влияние на уровень сахара в крови. Тыквы могут даже улучшить инсулинорезистентность у диабетиков и замедлить прогрессирование болезни.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
https://www.medikforum.ru - Добавил belyash в категорию Разное
Добавить комментарий