Названы полезные и вредные свойства орехов

Специалисты Роспотребнадзора поделились данными о свойствах орехов, назвав полезные и вредные свойства продукта.

Одним из полезных свойств орехов является их благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему, рассказали эксперты. Несколько исследований показали, что регулярно употребляемые орехи снижают риск заболеть коронарной недостаточностью, способствуют уменьшению холестерина в крови.

Помимо того, орехи полезны людям, болеющим сахарным диабетом. Данный недуг значительно увеличивает вероятность сердечно-сосудистых патологий, от развития которых эффективно защищает продукт, при этом орехи отличаются очень низким гипогликемическим индексом, то есть, не вызывают роста уровня глюкозы в крови.

Также Роспотребнадзором были названы вредные свойства орехов. Например, они входят в число распространенных возбудителей аллергии, которую провоцируют более 1% населения мира. Вдобавок при неправильном хранении в них поселяются сальмонеллы, кишечная палочка, плесень. Также продукт отличается свойством накапливать токсичные вещества, например, пестициды, афлотаксин В1. Проникновение этих веществ в организм может стать фактором развития опасных нарушений.

Эксперты посоветовали правильно употреблять орехи, не совмещая их с зерновыми – такое комбинирование содействует дисбалансу аминокислот в человеческом организме.
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