Витамин В3 - идеальное солнцезащитное средство

Форма витамина B3 может защитить клетки кожи от воздействия ультрафиолета - основного фактора риска немеланомного рака кожи. Исследователи выделили клетки (первичные кератиноциты человека) из кожи пациентов с немеланомным раком кожи. Эти клетки обрабатывали тремя различными концентрациями никотинамида, одной из форм витамина B3, в течение 18, 24 и 48 часов, а затем подвергали воздействию UVB-лучей.Результаты эксперимента показывают: предварительная обработка 25 мкМ никотинамида за 24 часа до УФ-облучения защищала клетки кожи от воздействия УФ-индуцированного окислительного стресса, включая повреждение ДНК. Соединение усиливает восстановление ДНК, что демонстрируется снижением экспрессии фермента репарации ДНК - OGG1. Кроме того, оно сокращает выработку антиоксидантов и блокирует местное воспаление, демонстрируя снижение высвобождения оксида азота и продукции активных форм кислорода, а также снижает экспрессию белка iNOS.Ученые заявляют: увеличение потребления витамина B3 защитит кожу в некоторой степени от воздействия УФ-лучей и снизит риск рака кожи. Однако защитный эффект витамина B3 кратковременен, поэтому его следует употреблять не позднее, чем за 24-48 часов до выхода на солнце.