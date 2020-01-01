Витамин В3 - идеальное солнцезащитное средство
Результаты эксперимента показывают: предварительная обработка 25 мкМ никотинамида за 24 часа до УФ-облучения защищала клетки кожи от воздействия УФ-индуцированного окислительного стресса, включая повреждение ДНК. Соединение усиливает восстановление ДНК, что демонстрируется снижением экспрессии фермента репарации ДНК - OGG1. Кроме того, оно сокращает выработку антиоксидантов и блокирует местное воспаление, демонстрируя снижение высвобождения оксида азота и продукции активных форм кислорода, а также снижает экспрессию белка iNOS.
Ученые заявляют: увеличение потребления витамина B3 защитит кожу в некоторой степени от воздействия УФ-лучей и снизит риск рака кожи. Однако защитный эффект витамина B3 кратковременен, поэтому его следует употреблять не позднее, чем за 24-48 часов до выхода на солнце.
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