Вирусы в организме человека могут конкурировать за его ресурсы и бороться с себе подобным за сферы влияния. Такое мнение высказал врач-иммунолог Владислав Жемчугов . По его словам, даже самая обычная простуда может защитить своего носителя от коронавируса.Иммунолог напомнил, что различные "домашние" вирусы (герпес, цитомегаловирус и другие) стимулируют выработку интерферонов, которые усиливают иммунитет и его защитные способности. Именно это и способствует тому, что даже небольшая простуда может защитить человека от более серьёзного заболевания - гриппа или коронавируса.Жемчугов отметил, что для исследования этого феномена британские учёные планируют специально начать заражать людей, однако в России проводить такие эксперименты запрещает законодательство.