Обычная простуда может защитить своего носителя от коронавируса
Иммунолог напомнил, что различные "домашние" вирусы (герпес, цитомегаловирус и другие) стимулируют выработку интерферонов, которые усиливают иммунитет и его защитные способности. Именно это и способствует тому, что даже небольшая простуда может защитить человека от более серьёзного заболевания - гриппа или коронавируса.
Жемчугов отметил, что для исследования этого феномена британские учёные планируют специально начать заражать людей, однако в России проводить такие эксперименты запрещает законодательство.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
https://www.medikforum.ru - Добавил valyuha в категорию Инфекционные болезни
Добавить комментарий