Искусственный интеллект может улучшить здоровье беременных женщин

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Исследователи из Севильского университета провели тщательный и подробный анализ того, как искусственный интеллект (ИИ) использовался для контроля состояния беременных женщин за последние 12 лет.Анализ подтвердил, что такие нарушения, как врожденные пороки сердца или макросомия, гестационный диабет и преждевременные роды, могут быть обнаружены раньше при использовании искусственного интеллекта. В последнем случае благодаря ИИ была обнаружена корреляция между количеством преждевременных родов и загрязнением окружающей среды, которому беременные женщины подвергались.«Растет интерес к применению искусственного интеллекта в акушерстве и гинекологии. Эти технологии могут не только контролировать здоровье женщин во время беременности, но также улучшать оказание медицинских услуг, особенно в неблагополучных районах. Это поможет улучшить как индивидуальное, так и общественное здоровье», - рассказывает глава исследования Мария дель Кармен Ромеро из Севильского университета.