Исследователи протестировали универсальное лекарство против ожирения

Экспериментальное средство против ожирение представляет собой антитело, одной инъекции которого, достаточно, чтобы ускорить обмен веществ и, следовательно, снизить вес. В теле человека действуют факторы роста фибробластов. Это многофункциональные белки, играющие ключевую роль в процессах размножения и дифференцировки широкого спектра клеток и тканей.В частности, к ним относится FGF21 - соединение, вырабатываемое в клетках жировой ткани и поджелудочной железы. Оно регулирует обмен веществ, расход энергии и пищевое поведение. Ранее уже было показано, что введение FGF21 ускоряет обмен веществ. Однако была проблема с дозировкой - требовались частые инъекции из-за быстрого выведения соединения из тела.Специалисты предложили переключиться на антитело длительного действия BFKB8488A. Известно, что FGF21 контролирует метаболический гомеостаз через комплексы рецептора FGFR1/KLB. А, как доказали тесты на макаках и людях, BFKB8488A имитирует эффект FGF21, активируя рецептор.Антитело проверили в рамках эксперимента, к которому привлекли 60 человек с избыточным весом или ожирением. Оказалось, однократное введение BFKB8488A улучшало метаболизм, и положительный эффект сохранялся сроком до 60 дней. В итоге в основной группе получавших антитело вес снизился на 1,20 килограмма, а в плацебо-группе - на 0,28 килограмма.Также основная группа демонстрировала через неделю после инъекции улучшение кардиометаболических характеристик, снижение потребления углеводов (сладкое их интересовало значительно меньше). Максимальное снижение показателей (50% от первоначального уровня) достигалось на 15-22-й день.