Глаза могут быть "неуязвимы" для коронавируса
Об этом рассказали исследователи Университета Вашингтона. По их словам, коронавирус не может пройти через роговицу глаза, поскольку она не пропускает частицы инфекции.
Учёные провели ряд экспериментов на людях и мышах. Они показали, что в роговице глаза могут воспроизводиться различные бактерии, например, вирус герпеса, однако у коронавируса такой способности нет. Пока учёные не могут точно сказать, что именно препятствует бактериям.
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