Глаза могут быть "неуязвимы" для коронавируса

Ранее всем медицинским сотрудникам рекомендовали в обязательном порядке носить защитные очки при контакте с заболевшими коронавирусом. Однако может оказаться, что глава - чуть не единственный орган человека, который невосприимчив к инфекции.Об этом рассказали исследователи Университета Вашингтона. По их словам, коронавирус не может пройти через роговицу глаза, поскольку она не пропускает частицы инфекции.Учёные провели ряд экспериментов на людях и мышах. Они показали, что в роговице глаза могут воспроизводиться различные бактерии, например, вирус герпеса, однако у коронавируса такой способности нет. Пока учёные не могут точно сказать, что именно препятствует бактериям.