Врач рекомендует есть больше жира в холодное время года

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Рекомендуя есть больше жира в холодное время года, российский терапевт, гастроэнтеролог Никита Харлов поясняет: это может помочь усилить иммунитет в сезон разгула ОРВИ и других инфекций.Жир сегодня часто воспринимается как априори вредный продукт, который должен употребляться как можно меньше. Однако Харлов рекомендует есть больше жира в холодное время года – например, в рацион можно включить гусиный, говяжий, свиной жир. Это хорошо поддерживает функционирование местного и общего иммунитета организма, считает медик.«В холодное время года и во время эпидемий ОРВИ имеет смысл потреблять больше жиров животного происхождения» - цитирует врача радио Sputnik.По словам специалиста, животные жиры благоприятно влияют на состояние слизистых оболочек, являющихся барьером для вирусов из внешней среды, включая коронавирус. Он рекомендует употреблять тот жир, который наиболее хорошо будет воспринят организмом. Животный жир врач назвал наиболее безопасным, поскольку он может использоваться и в приготовлении пищи. К усвоению растительных жиров в виде подсолнечного, оливкового масел организм приспособлен гораздо хуже, чем к переработке животных, добавил Харлов.Что касается знаменитых омега-з, данный тип жира, по мнению эксперта, тоже полезен, однако не подходит для готовки. Получать эти жирные кислоты можно из рыбьего жира, печени трески.Гастроэнтеролог предостерег от потребления в пищу продуктов, содержащих трансжиры, которые являются крайне вредными. Также он отметил, что жирная пища, содержащая рекомендованное виды жира, не должна превышать своим объемом 20% дневного рациона. Употребляя жирную еду, важно контролировать уровень углеводов в меню, подчеркнул врач.