Употребление кофе может таить в себе опасность для психики некоторых людей – у них напиток способствует появлению негативных симптомов психических расстройств.Учеными Американского университета психологии была объяснена опасность кофе для некоторых людей, об этом сообщает Huffington Post. Специалисты констатируют, что восприимчивость к напитку у всех разная – есть те, кто потребляет много кофеина, при этом хорошо себя чувствуют и не имеют проблем со сном. Но у некоторых напиток может вызывать неприятные изменения в состоянии психики.«К кофеину чувствительны люди, предрасположенные к тревожному расстройству – выпитый напиток может вызывать у них напряжение, схожее со стрессом. Такая особенность может быть связана с генетическими различиями», - заявила профессор Лаура Джулиано.Она пояснила, что главный компонент кофе способен деактивировать мозговые рецепторы, ответственные за выработку аденозина – вещества, снижающего энергетический тонус, способствующего расслаблению и сонливости. Как следствие, возрастают уровни нервозности, тревоги, беспокойства, эмоциональной возбужденности.«Подобные стимулирующие эффекты напитка могут вызывать или обострять уже имеющиеся симптомы тревожного расстройства у некоторых людей», - сказала Джулиано.Эксперт рекомендует употреблять не более 400 мг кофе за сутки.