Ученые определили источник пороков развития кровеносных сосудов

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Кавернома чревата поражениями, возникающими в скоплениях кровеносных сосудов в разных частях тела. Ученые из Уппсальского университета провели исследование и выяснили, что изменения инициируются венозными клетками. Новые сведения могут стать основой для терапевтических разработок. Исследование было представлено в журнале eLife.Поражения сосудов, возникающие при каверноме, чреваты кровотечением, что может приводить к эпилептическому приступу, неврологическим проблемам и инсульту. Заболевание возникает из-за генетических мутаций, передающихся по наследству или возникать спонтанно, и в настоящее время неизлечимы.Ученые в рамках своего исследования обратились к изучению эндотелиальных клеток. Анализ был выполнен по более чем 30 тыс. отдельных эндотелиальных клеток.«Один из генов, связанный с наследственной формой каверномы, называется CCM3. Мы провели исследование эндотелиальных клеток мозга мышей после специфической эндотелиальной делеции CCM3. Мы обнаружили, что венозные эндотелиальные клетки особенно чувствительны к потере гена CCM3», - рассказывает Питра Магнуссон с факультета иммунологии, генетики и патологии.