«Разноцветная диета» снижает риск сердечных заболеваний

Каждый день люди размышляют над вопросом, как же привести свой организм в порядок или как не умереть раньше времени. Ученые рассказали о питании, которое поможет поддержать здоровье и продлить жизнь.Главное правило в питании, говорят эксперты, разнообразное и сбалансированное меню. Можно есть всё, но в определенных количествах, которые образуют нормальное питание. Это называется «разноцветной диетой». Если правильно её придерживаться, можно получать от пищи максимальное количество полезных свойств и витаминов.Во всевозможных сладостях содержится большое количество сахара, который задерживается в крови и мешает нормальной работе организма. Лучше всего заменить их на фрукты и овощи. Во-первых, сахар в них натуральный, а во-вторых, это довольно низкокалорийные продукты.В синей пище содержатся антиоксиданты, снижающие возможность получить сердечно-сосудистые заболевания. В зеленой же есть витамин К, полезный для костей и зубов. Оранжевые продукты обладают витамином А, улучшающим состояние кожи и зрения. В белых есть вещества, снижающие уровень холестерина.По исследованиям ученых стало известно, что люди, употребляющие хотя бы раз в день овощи и фрукты, страдают появлением инсульта на 25 процентов ниже. Поэтому, если вы хотите похудеть или просто прожить долгую и здоровую жизнь, питайтесь правильно и соблюдайте баланс.