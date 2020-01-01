Специалисты узнали, зачем во время беременности принимать витамин D

Витамин D - жизненно важный элемент, который может передаваться от матери ребенку на стадии внутриутробного развития. Он помогает, как показали исследования, развитию головного мозга плода. Уровень витамина у женщины во время беременности был однозначно связан с показателями IQ ребенка.И, чем выше концентрация витамина, тем выше уровень IQ у ребенка в возрасте 4-6 лет, говорят наблюдения. При этом была выявлена закономерность: у женщин, имеющих темную кожу, возрастал риск дефицита витамина D. Дело в том, что обилие в темной кожи меланина (пигмент в коже, защищающий от повреждения, вызванного солнечными лучами) приводит к довольно эффективной блокировке УФ-излучения.А, как известно, витамин D вырабатывается в коже именно в ответ на УФ-излучение. Следовательно, при темном оттенке кожи наблюдается сниженная выработка витамина D. Эксперты подчеркивают: восполнить нехватку этого витамина из пищи сложно. Однако все равно следует включать продукты, богатые витамином D, в рацион. К ним относятся: жирная рыба, яйца и обогащенные витамином молоко и хлопья на завтрак. Западные специалисты рекомендуют ежедневно потреблять 600 МЕ витамина D.