Ушная сера помогает определить уровень гормона стресса
Результаты, опубликованные в журнале Heliyon, могут указать на новые способы мониторинга депрессии и состояний, связанных со стрессом. Новое устройство можно использовать дома без клинического наблюдения. Потенциально оно может измерять уровень глюкозы или антител COVID-19.
Ведущий исследователь доктор Андрес Херан-Вивес отмечает: «Сбор проб на кортизол крайне сложен, поскольку уровни гормона могут колебаться. Но уровни кортизола в ушной сере кажутся более стабильными, и с нашим новым устройством можно легко, быстро, дешево и эффективно взять образец и провести его тестирование».
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