Ушная сера помогает определить уровень гормона стресса

Согласно исследованию, проведенному учеными из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Королевского колледжа Лондона, новый метод взятия образцов ушной серы может стать дешевым и эффективным способом измерения уровня гормона кортизола.Результаты, опубликованные в журнале Heliyon, могут указать на новые способы мониторинга депрессии и состояний, связанных со стрессом. Новое устройство можно использовать дома без клинического наблюдения. Потенциально оно может измерять уровень глюкозы или антител COVID-19.Ведущий исследователь доктор Андрес Херан-Вивес отмечает: «Сбор проб на кортизол крайне сложен, поскольку уровни гормона могут колебаться. Но уровни кортизола в ушной сере кажутся более стабильными, и с нашим новым устройством можно легко, быстро, дешево и эффективно взять образец и провести его тестирование».