Простой способ улучшить здоровье с помощью стакана теплой воды

Существует простой способ улучшить здоровье – для этого специалисты рекомендуют начинать свой день со стакана теплой воды.По мнению индийских медиков, улучшить здоровье с помощью стакана теплой воды нетрудно – нужно просто обзавестись привычкой начинать с его питья каждое свое утро.Способствует хорошему пищеварению. Употребление стакана теплой или приятно горячей воды натощак стимулирует выведение токсинов из вашего тела и приносит пользу всей пищеварительной системе. После переваривания пищи, съедаемой накануне, в ЖКТ обычно остаются ее остатки – начиная день с воды, мы избавляемся от них. Чистая теплая влага, помимо прочего, помогает удалить накопившийся жир.«Лечит» запор. Питье теплой воды натощак улучшает перистальтику кишечника: он начинает лучше сокращаться, что обеспечивает продвижение его масс к выходу. Стакан теплой или мягко горячей воды после пробуждения – это простой способ добиться регулярной дефекации, подчеркивают эксперты.Помогает стать стройнее. Теплая вода натощак идеально подходит всем, кто пытается улучшить внешний вид и сбросить лишние килограммы. Выпивая утром стакан, вы немного повышаете температуру тела, что ускоряет обмен веществ и вместе с ним – процессы сжигания жира. Если нет противопоказаний, в воду можно добавить столовую ложку яблочного уксуса: тогда процесс расходования жира станет более интенсивным.Улучшает состояние кожи и волос. С помощью стакана теплой воды по утрам можно добиться оздоровления кожи – перестать страдать от регулярных высыпаний, улучшить ее цвет, естественный блеск.«Организм обычно накапливает грязь, масло и токсины из внешнего воздуха, они забивают поры кожи, делая ее более склонной к старению, акне, пигментации. Стакан горячей или теплой воды утром стимулирует детоксикацию организма, помогая избавиться от кожных проблем», - утверждают медики.Как правильно пить воду. Нужно избегать потребления слишком горячей жидкости, поскольку это может вызвать серьезные внутренние повреждения тканей пищевода, обжечь язык, вкусовые рецепторы. Пить слишком много воды тоже не нужно – вполне достаточно одного стакана в 250 мл. По словам врачей, если в течение дня употребляется много содержащей влаги пищи – супов, овощей и фруктов, салатов, водой в чистом ее виде злоупотреблять не следует, это может «перегрузить» почки, поспособствовать отечности.