Глухота в младенчестве может повлиять на невербальное общение
Исследователи обнаружили, что глухие младенцы, рожденные в слышащих семьях, как правило, реже вовлекались в коммуникативное поведение, предсказывающее развитие речи, по сравнению с их обычно слышащими сверстниками.
Они изучили использование младенцами типов общения, которые, как известно, положительно предсказывают развитие речи: считывание и показывание жестов, указание пальцем, коммуникативную вокализацию и использование слов.
Результаты, опубликованные в журнале Pediatrics, показывают, что доступ к звуку важен не только для изучения разговорной речи посредством имитации, но и для невербального общения.
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