Глухота в младенчестве может повлиять на невербальное общение

Психологи из Университета Шеффилда обнаружили, что глухота в младенчестве влияет на развитие коммуникативных навыков детей в раннем возрасте, включая невербальное поведение, например, указание.Исследователи обнаружили, что глухие младенцы, рожденные в слышащих семьях, как правило, реже вовлекались в коммуникативное поведение, предсказывающее развитие речи, по сравнению с их обычно слышащими сверстниками.Они изучили использование младенцами типов общения, которые, как известно, положительно предсказывают развитие речи: считывание и показывание жестов, указание пальцем, коммуникативную вокализацию и использование слов.Результаты, опубликованные в журнале Pediatrics, показывают, что доступ к звуку важен не только для изучения разговорной речи посредством имитации, но и для невербального общения.