Комбинация нитратов с бактериями снижает кровяное давление и улучшает здоровье полости рта

Исследовательская группа из Валенсии запатентовала одно пребиотическое соединение и несколько пробиотиков с идентифицированными молекулами и бактериями. Результаты подтверждают, что нитраты являются фактором, стимулирующим здоровье полости рта и сердечно-сосудистой системы.Группа исследования микробиома полости рта Фонда содействия здоровью и биомедицинских исследований в Валенсии, возглавляемая Алехандро Мира, запатентовала одно пребиотическое соединение и несколько пробиотиков для предотвращения основных заболеваний полости рта: кариеса, пародонтита и неприятного запаха.Комбинация нитрата, который представляет собой биоактивную молекулу, естественно присутствующую в овощах, вместе с бактериями полости рта, идентифицированными командой, доказала свою эффективность против заболеваний полости рта. Кроме того, комбинация была полезна для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые полагают, что она может положительно влиять и на диабет.