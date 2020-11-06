Лакомство, которое защищает от многих нарушений здоровья

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Это простое домашнее лакомство обладает многими преимуществами для здоровья и способствует профилактике его нарушений – речь идет о яблочном пюре.Одним из лучших видов десертов, удовлетворяющих тягу к сладкому, но одновременно очень полезных, специалисты считают яблочное пюре. Его легко приготовить самостоятельно, при этом рецептура лакомства такова, что оно сохраняет большое количество ценных микроэлементов, содержащихся в исходнике – свежих яблоках. Данное блюдо является прекрасной альтернативой нездоровым производственным сластям, заставляющим нас быстро набирать вес.«Яблоки являются хорошим источником клетчатки и антиоксидантов – их потребление улучшает здоровье сердца, способствует похудению, снижает риск рака и диабета. Оздоровительными качествами отличается и пюре из них», - рассказали эксперты в области питания на портале The Health Site.Они рассказали о полезных свойствах этого лакомства.Обеспечивает антиоксидантами. Яблочное пюре содержит антиоксиданты – эти фитохимические вещества защищают клетки организма от окислительного стресса, препятствуют развитию воспаления.… витамином С. Он необходим для образования мышц, кровеносных сосудов и хрящей, а также используется организмом в производстве коллагена – белка, придающего коже эластичность и гладкость. Кроме того, витамин поддерживает усвоение железа и ускоряет процессы регенерации.… клетчаткой. Ее потребление помогает снизить уровень холестерина в крови. Кроме того, растворимые волокна, присутствующие в яблочном пюре в виде пектина, могут действовать как пребиотик и способствовать здоровью пищеварительной системы. Это также может быть полезно при лечении нарушений пищеварения, запоров.… полифенолами. Данные соединения помогают контролировать кровяное давление, что снижает риск сердечных заболеваний, инсульта.… кверцетином. Растительный пигмент известен свойством укреплять иммунную систему, уменьшать воспаление.Для приготовления пюре яблоки нужно отварить, размять и добавить в массу щепотку корицы, ванили или других специй по вкусу. Специалисты советуют не очищать плоды от кожуры – она содержит больше антиоксидантов, флавоноидов и антоцианов, чем мякоть.