Лакомство, которое защищает от многих нарушений здоровья
Одним из лучших видов десертов, удовлетворяющих тягу к сладкому, но одновременно очень полезных, специалисты считают яблочное пюре. Его легко приготовить самостоятельно, при этом рецептура лакомства такова, что оно сохраняет большое количество ценных микроэлементов, содержащихся в исходнике – свежих яблоках. Данное блюдо является прекрасной альтернативой нездоровым производственным сластям, заставляющим нас быстро набирать вес.
«Яблоки являются хорошим источником клетчатки и антиоксидантов – их потребление улучшает здоровье сердца, способствует похудению, снижает риск рака и диабета. Оздоровительными качествами отличается и пюре из них», - рассказали эксперты в области питания на портале The Health Site.
Они рассказали о полезных свойствах этого лакомства.
Обеспечивает антиоксидантами. Яблочное пюре содержит антиоксиданты – эти фитохимические вещества защищают клетки организма от окислительного стресса, препятствуют развитию воспаления.
… витамином С. Он необходим для образования мышц, кровеносных сосудов и хрящей, а также используется организмом в производстве коллагена – белка, придающего коже эластичность и гладкость. Кроме того, витамин поддерживает усвоение железа и ускоряет процессы регенерации.
… клетчаткой. Ее потребление помогает снизить уровень холестерина в крови. Кроме того, растворимые волокна, присутствующие в яблочном пюре в виде пектина, могут действовать как пребиотик и способствовать здоровью пищеварительной системы. Это также может быть полезно при лечении нарушений пищеварения, запоров.
… полифенолами. Данные соединения помогают контролировать кровяное давление, что снижает риск сердечных заболеваний, инсульта.
… кверцетином. Растительный пигмент известен свойством укреплять иммунную систему, уменьшать воспаление.
Для приготовления пюре яблоки нужно отварить, размять и добавить в массу щепотку корицы, ванили или других специй по вкусу. Специалисты советуют не очищать плоды от кожуры – она содержит больше антиоксидантов, флавоноидов и антоцианов, чем мякоть.
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