Суп, который помогает добавить несколько лет жизни

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По словам ученых, употребление этого блюда способно добавить к жизни человека сразу несколько лет – речь идет о простом томатном супе.Томатный суп помогает добавить несколько лет жизни, об этом сообщили эксперты медицинского портала Healthline. По их словам, такой эффект супа обусловлен влиянием большого количества полезных микроэлементов, укрепляющих здоровье и препятствующих развитию опасных заболеваний.«Этот суп богат витаминами, минералами, антиоксидантами и растительными соединениями, которые могут защитить от болезней сердца, рака», - пояснили специалисты.Они уточнили, что помидоры являются превосходным источником ликопина – антиоксиданта, защищающего клетки организма от повреждений, наносимых свободными радикалами, молекулами, вызывающими окислительный стресс. Подобные повреждения могут быть пусковым механизмом воспалительных процессов и ассоциированных болезней, включая ожирение, сердечно-сосудистые патологии, рак.Ученые отметили, что суп обеспечивает организм ликопином эффективнее, чем сырые томаты.«Организм лучше усваивает ликопин, когда его готовят – это повышает его биодоступность. Поскольку томатный суп готовится из вареных помидоров, он является предпочтительным поставщиком ценного соединения», - рассказали диетологи.Они дополнили, что, помимо ликопина, данное блюдо содержит и другие антиоксиданты (например, флавоноиды), а также важнейшие для поддержания здоровья витамины С, Е. Данные вещества вносят свою весомую лепту в продление жизни на несколько лет, резюмировали научные работники.