Суп, который помогает добавить несколько лет жизни
Томатный суп помогает добавить несколько лет жизни, об этом сообщили эксперты медицинского портала Healthline. По их словам, такой эффект супа обусловлен влиянием большого количества полезных микроэлементов, укрепляющих здоровье и препятствующих развитию опасных заболеваний.
«Этот суп богат витаминами, минералами, антиоксидантами и растительными соединениями, которые могут защитить от болезней сердца, рака», - пояснили специалисты.
Они уточнили, что помидоры являются превосходным источником ликопина – антиоксиданта, защищающего клетки организма от повреждений, наносимых свободными радикалами, молекулами, вызывающими окислительный стресс. Подобные повреждения могут быть пусковым механизмом воспалительных процессов и ассоциированных болезней, включая ожирение, сердечно-сосудистые патологии, рак.
Ученые отметили, что суп обеспечивает организм ликопином эффективнее, чем сырые томаты.
«Организм лучше усваивает ликопин, когда его готовят – это повышает его биодоступность. Поскольку томатный суп готовится из вареных помидоров, он является предпочтительным поставщиком ценного соединения», - рассказали диетологи.
Они дополнили, что, помимо ликопина, данное блюдо содержит и другие антиоксиданты (например, флавоноиды), а также важнейшие для поддержания здоровья витамины С, Е. Данные вещества вносят свою весомую лепту в продление жизни на несколько лет, резюмировали научные работники.
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