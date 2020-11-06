Пищевая соль оказалась опасной для мозга

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Диета со слишком высоким содержанием хлорида натрия может провоцировать образование аномальных отложений в головном мозге. Исследование об опасности пищевой соли для мозга провели ученые из США.Пищевая соль — важный компонент рациона, но, как и любое вещество, может представлять опасность для организма, если не придерживаться дозировки. Опыты на мышах показали, что диета с высоким содержанием соли провоцировала у грызунов потерю памяти и слабоумие. Ученые выяснили, что постоянное употребление пересоленной еды провоцировало образование молекул интерлейкина-17 (IL-17) в тонком кишечнике — проникая в общий кровоток, эти молекулы расширяют сосуды, ухудшая мозговое кровообращение.Сотрудники Корнелльского университета предположили, что ухудшение мозгового кровотока может быть одной из причин слабоумия. Для проверки гипотезы ученые начали кормить тестовых грызунов едой с повышенным в 8-16 раз количеством соли. Эксперимент показал, что соль не только затрудняет мозговой кровоток, но и провоцирует образование тау-белков, ассоциированных с деменцией."Чрезмерное потребление соли ингибирует синтез оксида азота. Если уровень оксида азота снижается, то растет активность фермента, который стимулирует образование тау-белков в клетках мозга. Пока что эти выводы справедливы только для мышей, но есть высокая вероятность того, что соль представляет опасность и для человеческого мозга", — говорит Джузеппе Фарако, ведущий автор научной работы.