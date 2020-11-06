Выявлен неожиданный фактор, влияющий на тяжесть коронавируса

Группа исследователей из США сделала неожиданное открытие, связанное с тяжестью течения коронавирусной инфекции нового типа. Болезнь COVID-19 протекает в менее тяжелой форме у людей, которые делали прививку от гриппа в последний год.Анализ накопленной за время пандемии медицинской статистики показал, что люди, которые не получали вакцину от гриппа в течение последнего года, попадают в больницу примерно в два с половиной раза чаще, когда заражаются коронавирусом. Плюс, они более чем в три раза чаще оказываются в отделениях интенсивной терапии."Мы проанализировали медицинские данные более чем двух тысяч пациентов старше восемнадцати лет, и обнаружили четкую корреляцию между фактом получения вакцины от гриппа и тяжестью COVID-19", — говорят авторы исследования, сотрудники Университета Флориды. Ученые добавили, что их открытие подразумевает необходимость проведения дополнительных исследований.Согласно статистике ВОЗ, общее число случаев COVID-19 в мире составляет 48 миллионов, а общее число скончавшихся от коронавируса людей — 1.22 млн. В России зафиксировано 1.69 млн случаев заболевания и более 29 тысяч летальных исходов от COVID-19.