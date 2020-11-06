Стало известно, чем грозит задержка с лечением рака

Вероятность пациента с опухолью умереть увеличивается на 10% каждый месяц задержки лечения. К такому выводу пришли исследователи из Великобритании.Риск смерти онкологического пациента увеличивается на 10% на каждый месяц задержки с началом лечения, как показало самое крупное исследование по этому вопросу за всё время изучения данного феномена. Оно подчеркивает, к каким катастрофическим последствиям приведут карантины 2020 с изменениями привычных схем оказания медицинской помощи пациентам. Из-за того, что многие медицинские учреждения перепрофилированы только для лечения коронавируса, значительное количество врачей перебрасывали для помощи этим пациентам, огромное количество людей с подозрительными уплотнениями и другими симптомами не прошли через диагностику и не узнали о своем диагнозе вовремя.В опубликованном British Medical Journal исследовании говорится о том, что не менее 33 000 пациентов с раком в Великобритании уже столкнулись с существенными задержками в начале терапии. Авторы исследования использовали информацию по 1,2 миллиона пациентов из разных стран мира. Она показала, что вероятность таких больных победить болезнь и выжить целиком и полностью зависит от своевременности начала таких видов лечения, как хирургия, химиотерапия и облучение.К примеру, если задержать начало лечения рака груди всего на два месяца, то есть отложить хирургическую операцию, то риск пациента умереть вырастет на 17%. Из-за задержки в три месяца эта вероятность повышается на 26%. А во время первого карантина и прямо сейчас десятки тысяч запланированных операций в английских больницах откладывались из-за того, что врачи бросались на помощь пациентам с коронавирусом. Эксперты предупреждают, что раковые больные не могут себе позволить подобного рода задержек в настоящее время, так как они приведут к рекордному всплеску смертности.